همزمان با اجرای پویش «یلدای مهدوی»، ۱۵۰ بسته یلدایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت نهاد‌های فرهنگی و مردمی، میان نیازمندان شهرستان بافق توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس هیئت‌مدیره دارالمهدی (عج) شهرستان بافق با اعلام این خبر گفت: این بسته‌های یلدایی شامل اقلامی همچون پودر کیک و ژله، انواع تنقلات، گوشت، میوه و پوشاک بوده و در آستانه شب یلدا به دست خانواده‌های کم‌برخوردار رسید.

غلامعلی حبیبیان، افزود: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) شهرستان بافق، کانون شهید حبیبیان، هیئت منتظرالمهدی (عج) و بسیجیان مجموعه دارالمهدی (عج) با پیوستن به این پویش، در جمع‌آوری و توزیع بسته‌های معیشتی با مرکز نیکوکاری دارالمهدی (عج) همکاری داشتند.

رئیس هیئت‌مدیره دارالمهدی (عج) بافق هدف از اجرای پویش «یلدای مهدوی» را ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و زنده نگه‌داشتن نام و یاد امام زمان (عج) در جامعه عنوان کرد و از همراهی مردم نیکوکار شهرستان بافق قدردانی کرد.

حبیبیان خاطرنشان کرد: خیران و نیکوکاران می‌توانند در طول سال کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۳۵۵۶۵ و یا با مراجعه حضوری به مرکز نیکوکاری دارالمهدی (عج) واقع در انتهای بلوار مسجد جامع، میدان امام حسین (ع)، ابتدای بلوار شهید حبیبیان و نرسیده به پیرمراد، به دست نیازمندان برسانند.

در مراسم توزیع این بسته‌های یلدایی، یاد و خاطره شهید اصغر حبیبیان، مؤسس مجموعه دارالمهدی (عج) شهرستان بافق، گرامی داشته شد.