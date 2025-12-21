پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت، از اجرای حکم قضائی درباره رفع تصرف غیرقانونی حدود پنج هکتار از اراضی ملی در روستای کلهگاورا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت، گفت: در زمینه صیانت از حقوق عامه و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه خوشناموند، رئیس اداره منابع طبیعی، نماینده حقوقی و نیروهای یگان حفاظت، عملیات قلع و قمع و تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی ملی انجام شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت افزود: در این اقدام قضائی، ۲۴ فقره سازه غیرمجاز شامل دپو سنگ، پیکنی و بناهای احداثی غیرقانونی تخریب و اراضی تصرفشده آزادسازی شد.
نظری با اشاره به اهمیت منابع ملی گفت: دستگاه قضائی با جدیت در برابر هرگونه تعرض به اراضی ملی ایستاده و حمایت از حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی را از مأموریتهای خود میداند.