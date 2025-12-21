به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین افتتاح واحد تولید انواع مصنوعات پلاستیکی در قالب رویداد اینوا، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در شهرستان خوی برگزار شد.

با افتتاح این واحد تولید انواع کیسه پلی‌پروپیلن و جامبوبگ، برای ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده که تا یک ماه آینده به ۳۸۰ نفر افزایش می‌یابد.

این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری صددرصد خارجی تاسیس خود را از خردادماه سال جاری آغاز کرده است.

جامبوبگ از جنس پلی پروپیلن، پلی اتیلن یا پارچه‌های دیگر تولید می‌شود که در اصطلاع عام همان پارچه گونی شناخته می‌شود و معمولا دارای چهار یا دو دسته، یک دهانه برای پر کردن و یک دریچه برای خالی کردن دارد.

جامبوبگ با ظرفیت بالا، انعطاف‌پذیری مناسب، به کاهش هزینه حمل و نقل و آلودگی محیط زیست کمک کرده و به همین سبب مورد استقبال صنایع مختلفی قرار گرفته است.