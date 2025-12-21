همزمان با فرارسیدن شب یلدا، جمعی از همکاران خبر صداوسیمای مازندران با برپایی سفره یلدایی در تحریریه خبر، این آیین کهن ایرانی را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با فرارسیدن شب یلدا، جمعی از همکاران خبر در تحریریه صداوسیمای مازندران با پهن کردن سفره‌ای رنگین، دور هم گرد آمدند و این آیین کهن ایرانی را گرامی داشتند.

در این دورهمی صمیمی، خبرنگاران، دبیران خبر و عوامل تحریریه با حضور در کنار یکدیگر، ضمن پاسداشت سنت‌های اصیل ایرانی، لحظاتی متفاوت از فضای پرکار خبری را تجربه کردند.

برپایی سفره یلدا در تحریریه خبر، نمادی از همدلی، رفاقت و پیوندهای انسانی میان اهالی رسانه بود؛ پیوندی که در کنار فعالیت حرفه‌ای، نقش مهمی در تقویت روحیه جمعی و تعامل همکاران ایفا می‌کند.

این برنامه کوتاه اما صمیمانه، در فضایی دوستانه برگزار شد و فرصتی بود تا اهالی خبر، در کنار مسئولیت‌های حرفه‌ای، آیین‌های فرهنگی و سنتی ایرانی را نیز زنده نگه دارند.