سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در هفته گذشته بیش از ۳۵۶ واحد صنفی و تولیدی بازرسی شد که برای ۱۵ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفات پرونده تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی اسفندیاری افزود: از مجموع واحدهای بازرسیشده، ۱۴۴ واحد نانوایی و ۲۱۲ واحد در حوزه عرضه آجیل، حبوبات، برنج، خشکهپزی، میوهفروشی و سایر اقلام خوراکی از جمله مرغفروشیها، سوپرمارکتها و لبنیاتیها بودهاند که برخی از آنها به دلیل تخلفاتی نظیر کمفروشی و فروش اجباری مورد برخورد قانونی قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: مهمترین تخلفات کشفشده را شامل عدم اجرای تکالیف صنفی، کمفروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور است.
سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: عملیات نظارت و کنترل بازار توسط چهار گروه نظارتی ویژه کالاهای اساسی و در قالب گشتهای مشترک، با همکاری فرمانداری، ادارهکل تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.