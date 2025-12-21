به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی اسفندیاری افزود: از مجموع واحد‌های بازرسی‌شده، ۱۴۴ واحد نانوایی و ۲۱۲ واحد در حوزه عرضه آجیل، حبوبات، برنج، خشکه‌پزی، میوه‌فروشی و سایر اقلام خوراکی از جمله مرغ‌فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و لبنیاتی‌ها بوده‌اند که برخی از آنها به دلیل تخلفاتی نظیر کم‌فروشی و فروش اجباری مورد برخورد قانونی قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین تخلفات کشف‌شده را شامل عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور است.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: عملیات نظارت و کنترل بازار توسط چهار گروه نظارتی ویژه کالا‌های اساسی و در قالب گشت‌های مشترک، با همکاری فرمانداری، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.