دوره ارتقا درجه داوری یک B ملی فوتبال ساحلی به همت تربیت بدنی گروه ۲۲ توپخانه ارتش در شهرضا، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدرس دوره تخصصی درجه یک B ملی فوتبال ساحلی در شهرضا گفت: این دوره با حضور داوران سراسر کشور طی سه روز برگزار و مطالب جدید که به قوانین فوتبال ساحلی اضافه شده است به داوران آموزش داده شد.

هادی فلاحت پیشه افزود: پس از پایان آموزش از شرکت کنندگان آزمون کتبی و آزمایش آمادگی جسمانی گرفته شد.

وی گفت: داورانی که نمره قابل قبولی کسب کردند، از طریق فدراسیون فوتبال، کارت درجه داوری برایشان صادر و در مسابقات کشوری از آن‌ها استفاده می‌شود.