پخش زنده
امروز: -
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از آغاز مرحله دوم طرح «یسنا» همزمان با شب یلدا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قنبری گفت: طرح «یسنا» که یکی از برنامههای اجرایی در چارچوب سیاستهای جوانی جمعیت است، از ۱۵ آذرماه برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران باردار و یا دارای فرزند زیر دو سال در دهکهای یک تا پنج آغاز شده است.
وی افزود: در فاز نخست این طرح، اعتبار خرید برای گروه هدف در دهکهای یک تا سه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده و مشمولان میتوانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی بههمراه پوشک بچه، آزادانه خرید کنند.
قنبری در خصوص مرحله دوم طرح برای گروه هدف دهکهای چهار و پنج گفت: اعتبار این مرحله به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر مادر روز یکشنبه و همزمان با شب یلدا شارژ خواهد شد.
وی تأکید کرد: طرح یسنا تا این مرحله با اعتبارات ستاد ملی جمعیت اجرا شده است، اما با امضای توافقنامهای با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آن تامین و تا پایان سال بهصورت ماهانه ادامه دارد و با تخصیص اعتبار به حساب وزارت رفاه، آمادگی لازم برای استمرار اجرای این طرح حمایتی وجود دارد.