بر اثر بارش‌های چند روز اخیر بیش‌از ۱.۵ میلیون متر مکعب سیلاب وارد مخزن سد خیرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان شد و حجم کل ذخیره سد را به ۱۸ میلیون متر مکعب رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، گفت: سد خیرآباد واقع در شهرستان نیکشهر، به عنوان منبع اصلی تأمین آب آشامیدنی مردم و آبیاری ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان، نقش حیاتی در پایداری منابع آبی منطقه ایفا می‌کند.

امین بارانی با اشاره به اهمیت استراتژیک این سد، بیان کرد: سد خیرآباد نیکشهر با هدف تأمین آب آشامیدنی ۵۰ ساله شهرستان، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش آبدهی قنوات پایین دست احداث شده است.

وی افزود: این سد در فاصله هفت کیلومتری نیکشهر و حدود ۵۰۰ کیلومتری جنوب زاهدان بر روی رودخانه کشیک ساخته شده که سازه آن از نوع خاکی با هسته رسی بوده و دارای ارتفاعی معادل ۴۱ متر و حجم مخزن ۲۷ میلیون متر مکعب است. همچنین، خط انتقال آب آشامیدنی به طول پنج کیلومتر نیز در دست بهره‌برداری قرار دارد.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم منطقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر، هیچ‌گونه مشکلی در تأمین آب آشامیدنی منطقه وجود ندارد.