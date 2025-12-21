به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان سردشت گفت: در ادامه طرح مقابله با سرشبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک باند حرفه‌ای فعال در زمینه قاچاق پیش‌ساز مواد مخدر و مشروبات الکلی را شناسایی و متلاشی کنند.

سرهنگ زین العابدین آقاپور افزود: در این عملیات ۲۱۶ بطری مشروبات الکلی و ۱۳۶ لیتر پیش‌ساز مواد مخدر صنعتی کشف و ضبط شد و دو نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

سرهنگ آقاپور تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شدند.