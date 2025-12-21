سخنگوی پلیس با اشاره به استقرار ۹۰ هزار نیروی عملیاتی و امدادی در محور‌های کشور، گفت: با آغاز فصل سرما، طرح بزرگ زمستانی پلیس راه از بیست‌وپنجم آذرماه آغاز شده و تا بیستم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار منتظرالمهدی گفت: در این طرح، بیش از ۹۰هزار نیروی عملیاتی و امدادی با مشارکت پلیس راه و راهور، سازمان راهداری، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، امداد خودرو و سایر دستگاه‌های اجرایی، به‌صورت شبانه‌روزی در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر کشور مستقر هستند.

سخنگوی پلیس افزود: در سال گذشته، ۲۳ درصد از کل تصادفات جاده‌ای و ۱۷ درصد از جان‌باختگان حوادث رانندگی مربوط به فصل زمستان بود؛ از همین‌رو امسال با هدف کاهش این آمار، تعداد پایگاه‌های امدادی را ۸ درصد افزایش داده و به ۷۵۰۰ پایگاه ثابت و سیار در ۱۲۳ گردنه برف‌گیر و ۳۱ استان کشور رساندیم.

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: در کنار نیرو‌های انسانی، بیش از ۱۹ هزار دستگاه خودرو سبک، سنگین و امدادی نیز برای پشتیبانی طرح و خدمت‌رسانی فوری به رانندگان در شرایط سخت جوی آماده‌باش هستند.

سخنگوی فراجا تأکید کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های پلیس راه از میان باتجربه‌ترین کارکنان انتخاب شده و وظیفه آنها کنترل ترافیک، امدادرسانی سریع، و برقراری ایمنی در مسیر‌هایی است که بیشترین تردد زمستانی را دارند. هدف ما این است که امسال هیچ گردنه‌ای بدون پوشش امدادی نباشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از هموطنان عزیز می‌خواهیم پیش از سفر، از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ یا صفحات رسمی پلیس راهور فراجا از وضعیت مسیر‌ها اطلاع پیدا کنند، زنجیر چرخ و تجهیزات گرمایشی همراه داشته باشند و از توقف‌های غیرضروری در جاده‌های برف‌گیر خودداری کنند تا سفر‌های زمستانی ایمن و بدون حادثه رقم بخورد.