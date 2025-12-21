مدیر منطقه دو شهرداری یزد خطر ریزش برخی دیوار‌ها در منطقه اکبر آباد را تایید و از انجام بازدید میدانی، اقدامات رفع خطر موقت و پیگیری قضایی برای ایمن‌سازی این بنا‌ها خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، وضعیت خطرناک چند خانه متروکه در محله اکبرآباد، کوچه هفت شهید نصیری (معروف به کوچه ضیا قاسمی)، احتمال وقوع حادثه برای عابران را در پی دارد.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد، اظهار کرد: شهر یزد دارای بافت‌های متنوع شهری است که بخشی از آن شامل بافت‌های تاریخی و فرسوده می‌شود. این بناها، به‌ویژه ساختمان‌های خشتی قدیمی، در شرایط فرسایش شدید و با تغییرات جوی و بارندگی‌ها بیش از پیش در معرض تخریب قرار می‌گیرند.

ابویی افزود: عمده این تخریب‌ها مربوط به ساختمان‌های بلااستفاده و رهاشده‌ای است که دارای قدمت بالا، مالکین متعدد یا وضعیت مالکیتی نامشخص هستند و به همین دلیل رسیدگی به آنها با پیچیدگی‌های حقوقی همراه است.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد با اشاره به بازدید میدانی انجام‌شده گفت: در شب بارندگی اخیر، بنده به همراه همکاران از این کوچه بازدید کردیم. بخش عمده‌ای از گزارش‌های مردمی مورد تأیید قرار گرفت و اقدامات رفع خطر موقت در محل انجام شد. همچنین مقرر شد با دعوت از کارشناس خبره و کارشناس رسمی دادگستری، موضوع تأمین دلیل و تهیه گزارش کارشناسی در دستور کار قرار گیرد.

ابویی ادامه داد: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که به موضوع رفع خطر از بنا‌ها و دیوار‌های شکسته می‌پردازد، شهرداری پس از طی مراحل قانونی می‌تواند وارد عمل شود. با این حال، از آنجا که این املاک در حریم خصوصی افراد قرار دارند، ورود به آنها نیازمند طی فرآیند قضایی و اخذ دستور مقام دادستانی است.

وی از صدور اخطار به مالکین و پیگیری وضعیت مالکیت این بنا‌ها خبر داد و افزود: برای تسریع در روند ایمن‌سازی، جلسه‌ای با معتمدین محله برگزار شد و قرار شد با دعوت از مالکین، زمینه همکاری با شهرداری فراهم شود. در صورت عدم همکاری، اقدامات قانونی لازم از مسیر قضایی دنبال خواهد شد.

در پایان، مدیر منطقه دو شهرداری یزد ابراز امیدواری کرد با همکاری شهروندان، معتمدین محلی و دستگاه قضایی، خطرات موجود در این محدوده و سایر نقاط مشابه شهر هرچه سریع‌تر برطرف شود.