هفته هفدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس با پیروزی تیم‌های آرسنال، منچسترسیتی و شکست تاتنهام پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

نیوکاسل یونایتد ۲ - ۲ چلسی (گل‌های چلسی: ریکی جیمز در دقیقه ۴۹ و ژائو پدرو ۶۶)

بورنموث ۱ - ۱ برنلی

برایتون ۰ - ۰ ساندرلند

وولورهمپتون ۰ - ۲ برنتفورد

منچسترسیتی ۳ - ۰ وستهام یونایتد (گل‌ها: ارلینگ هالند در دقایق ۵ و ۶۹ و تیانی ریندرز ۳۸)

تاتنهام ۱ - ۲ لیورپول

- ابتدا لیورپول با گل‌های آلکساندر آیزاک در دقیقه ۵۶ و اوگو اکیتیکه ۶۶ گلزنی کردند و گل تیم تاتنهام را ریشارلیسون در دقیقه ۸۳ وارد دروازه حریف کرد.

اورتون ۰ - ۱ آرسنال (گل: ویکتور گوکرش در دقیقه ۲۷)

لیدزیونایتد ۴ - ۱ کریستال پالاس

* برنامه - یک شنبه ۳۰ آذر:

آستون ویلا - منچستریونایتد

فولام - ناتینگام فارست

- در جدول تیم آرسنال با ۳۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های منچسترسیتی با ۳۷، آستون ویلا با ۳۳ و چلسی با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.