هفته هفدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس با پیروزی تیمهای آرسنال، منچسترسیتی و شکست تاتنهام پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
نیوکاسل یونایتد ۲ - ۲ چلسی (گلهای چلسی: ریکی جیمز در دقیقه ۴۹ و ژائو پدرو ۶۶)
بورنموث ۱ - ۱ برنلی
برایتون ۰ - ۰ ساندرلند
وولورهمپتون ۰ - ۲ برنتفورد
منچسترسیتی ۳ - ۰ وستهام یونایتد (گلها: ارلینگ هالند در دقایق ۵ و ۶۹ و تیانی ریندرز ۳۸)
تاتنهام ۱ - ۲ لیورپول
- ابتدا لیورپول با گلهای آلکساندر آیزاک در دقیقه ۵۶ و اوگو اکیتیکه ۶۶ گلزنی کردند و گل تیم تاتنهام را ریشارلیسون در دقیقه ۸۳ وارد دروازه حریف کرد.
اورتون ۰ - ۱ آرسنال (گل: ویکتور گوکرش در دقیقه ۲۷)
لیدزیونایتد ۴ - ۱ کریستال پالاس
* برنامه - یک شنبه ۳۰ آذر:
آستون ویلا - منچستریونایتد
فولام - ناتینگام فارست
- در جدول تیم آرسنال با ۳۹ امتیاز در صدر است و تیمهای منچسترسیتی با ۳۷، آستون ویلا با ۳۳ و چلسی با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.