به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع با اشاره به آخرین وضعیت راه‌اندازی بیمارستان آیت‌الله خاتمی شهرستان خاتم گفت: در حال حاضر بخش اورژانس این بیمارستان تقریباً به‌طور کامل آماده شده و پذیرش و بستری بیماران در این بخش آغاز شده است.

وی افزود: به‌تدریج سایر بخش‌های بیمارستان نیز فعال می‌شود و این مرکز درمانی به‌صورت یک بیمارستان مستقل خدمات خود را به مردم ارائه خواهد داد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر نقش مهم این بیمارستان در ارتقای خدمات درمانی منطقه اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مشکلات درمانی و مراجعات بیماران شهرستان خاتم به دیگر شهر‌ها داشته باشد.

زارع درباره تأمین نیروی انسانی این بیمارستان نیز گفت: در حال حاضر مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد، اما جذب و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم با وزارت بهداشت برای تأمین نیرو از سوی ستاد در حال انجام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مراحل نهایی راه‌اندازی بیمارستان در حال انجام است و ان‌شاءالله تا ۲۲ بهمن‌ماه و پیش از پایان سال، بیمارستان آیت‌الله خاتمی شهرستان خاتم به‌طور کامل آماده بهره‌برداری خواهد شد.