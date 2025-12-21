به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «محمد اکرمی‌نیا» در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد، با اشاره به دیدگاه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) اظهار داشت: مسائل فرهنگی کشور ماهیتی پیچیده و پویا دارد. فرهنگ نه‌تنها بر حوزه‌های اجتماعی، بلکه بر اقتصاد، سیاست و سبک زندگی نیز اثرگذار است و برنامه‌ریزی فرهنگی اثربخش صرفاً با تحقیق و پژوهش امکان‌پذیر است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به شتاب، پیچیدگی، درهم تنیدگی، رقابت‌پذیری و تنوع محیط‌های فرهنگی تصریح کرد: این ویژگی‌ها، ضرورت تحقیق و پژوهش را بیشتر کرده است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، کمبود بودجه پژوهشی، ضعف زیرساخت‌ها و فاصله میان تحقیق و میدان عمل را از چالش‌های این حوزه برشمرد و افزود: پژوهشی اثربخش است که با رویکرد حل مسئله و در چارچوب نظام مسائل سازمانی انجام شود.