به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید حسین محسنی‌زنوزی با بیان اینکه راه‌اندازی پمپ درون‌چاهی در چاه شماره ۲ شمال میدان یاران به‌منظور سیاست‌های شرکت متن برای بهره‌گیری از روش‌های نوین جریان‌سازی مصنوعی در میدان‌هایی که با افت فشار طبیعی مواجه هستند، انجام شده است، گفت: پمپ نصب‌شده در عمق ۲ هزار و ۱۳۰ متری جای‌گذاری شده و با مشخصاتی شامل ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب در روز، ۲۰۴ استیج و موتور ۵۴ کیلوواتی طراحی و انتخاب شده است. تجهیز چاه شماره ۲ به این سامانه پیشرفته، امکان دستیابی به تولید روزانه ۵۰۰ بشکه نفت و حفظ پایداری جریان در دوره‌های بهره‌برداری بلندمدت را فراهم می‌کند.

وی افزود: مراحل انتخاب تجهیزات، انتقال به محل، راندن رشته تکمیل، نصب سامانه ESP و اجرای آزمون‌های عملکردی با همکاری تیم‌های فنی مدیریت توسعه میادین غرب کارون و واحد‌های بهره‌برداری، اچ‌اس‌ئی و خدمات حفاری انجام و همه آزمون‌های مربوط به موتور، کابل تغذیه، سامانه محافظ و تست‌های دبی‌سنجی پس از نصب با موفقیت تأیید شد.

مجری طرح توسعه میدان نفتی یاران با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: نصب این پمپ به‌عنوان یکی از اقدام‌های کلیدی برای افزایش ضریب بهره‌دهی چاه‌ها، نقش مهمی در جلوگیری از افت تولید و بهبود شاخص‌های بهره‌برداری ایفا می‌کند. این اقدام به‌منظور رویکرد شرکت متن برای استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقای پایداری تولید در میدان یاران ارزیابی می‌شود.