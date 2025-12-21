پخش زنده
دو دستگاه پل در تقاطع زهکش اصلی منطقه سلامات شهرستان باوی مقاوم سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکههای آبیاری کارون بزرگ گفت: در راستای صیانت از تأسیسات آبیاری و زهکشی و با هدف افزایش ایمنی سازههای عبوری، افزایش میزان آبگذری زهکش، حفاظت و بهبود مسیرهای تردد محلی، این عملیات در محدوده تاسیسات تحت پوشش شبکه آبیاری شمالشرق اهواز اجرا گردید که نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی ناشی از فرسایش و تخریب ایفا میکند.
حسین فرهنگ افزود: این عملیات با بکارگیری یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه کمپرسی با حجمی افزون بر ۴۸۰ مترمکعب مصالح سنگ و سیمان و حجمی قریب به یکهزار و ۴۷۰ مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی، با نظارت کارشناسان معاونت شبکههای آبیاری و زهکشی، در مدت ۴۵ روز با موفقیت به پایان رسید.