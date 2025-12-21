کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: با عبور ۲ موج خفیف، در امشب و چهارشنبه شب این هفته شاهد بارش برف در نقاط مختلف این استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب بیان کرد: باتوجه به آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته غالب وضعیت آب و هوایی این استان صاف تا کمی خواهد بود، اما ۲ موج خفیف بارشی را پیش بینی می‌کنیم.

وی اضافه کرد: براین اساس نخستین موج بارشی همدان فردا شب آسمان این استان را پوشش می‌دهد و شاهد بارش خفیف برف خواهیم بود که تا صبح روز سه شنبه ادامه خواهد یافت.

باقری شکیب گفت: همچنین سه شنبه شب تا روز چهارشنبه شاهد عبور موج دوم بارش خفیف برف در سطح استان همدان خواهیم بود ضمن اینکه پدیده مه را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در این مدت دمای هوای همدان از امشب تا سه درجه افزایش خواهد یافت و تا پایان هفته این روند تداوم می‌یابد.

کارشناس هواشناسی همدان خاطرنشان کرد: بیشینه دما طی ۲۴ ساعت گذشته از کبودرآهنگ با هشت درجه بود و دمای کمینه در همدان و بهار به منفی ۱۰ درجه رسید.

وی یادآور شد: بیشینه و کمینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته نیز بین چهار درجه و منفی ۱۰ درجه در نوسان بود.