مصرف گاز طبیعی در خراسان جنوبی در ۲۴ ساعت گذشته به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب رسید که نشان‌دهنده افزایش مصرف نسبت به روز قبل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: میزان مصرف گاز طبیعی در استان در تمامی بخش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب رسیده است.

رحمان محمودی افزود: همچنین در بخش خانگی، تجاری و عمومی در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی مصرف شد که نسبت به مصرف روز قبل شاهد افزایش حدود ۸ درصدی مصرف در این بخش بودیم.

وی گفت: با توجه به برودت هوا، حفظ پایداری جریان گاز و ارائه خدمات مستمر به مشترکان، از اولویت‌های اصلی شرکت گاز خراسان جنوبی است؛ این مهم، مستلزم همراهی و مسئولیت‌پذیری تک‌تک شهروندان در رعایت الگو‌های مصرف بهینه است تا فشار بر شبکه سراسری گاز کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به تغییر تعرفه گازبهای مشترکان در کل کشور افزود: هرگونه صرفه‌جویی هوشمندانه در مصرف گاز، نه تنها به حفظ منابع ملی و صیانت از محیط زیست کمک شایانی می‌کند، بلکه تأثیر مستقیمی بر کاهش مبلغ قبوض مصرف‌کنندگان نیز خواهد داشت و این امر می‌تواند هزینه اقتصادی سبد خانوار‌ها را در فصول سرد سال کاهش دهد.

محمودی گفت: مشترکان می‌توانند با رعایت نکات ساده‌ای، ضمن کمک به پایداری انرژی، هزینه‌های خود را مدیریت کنند؛ تنظیم دمای محیط منزل بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، استفاده از لباس گرم در فضای داخلی منزل و درزبندی و عایق‌بندی مناسب در و پنجره‌ها از جمله این راهکارهاست.

وی افزود: سرویس و نگهداری منظم و سالانه وسایل گرمایشی و موتورخانه‌ها، اطمینان از بسته بودن دریچه‌های اضافی و بلااستفاده و عدم پوشاندن رادیاتور‌ها با پرده‌های بلند یا وسایل دیگر، از دیگر روش‌های مؤثر برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی است. این اقدامات، به پایداری شبکه و رضایت مشترکین کمک شایانی می‌کند.