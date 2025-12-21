دیدار با خانواده شهید جوینده در صومعه سرا دیدار با خانواده شهید جوینده در صومعه سرا دیدار با خانواده شهید جوینده در صومعه سرا دیدار با خانواده شهید جوینده در صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار، امام جمعه، فرماندهان سپاه و انتظامی و جمعی از مسئولان اداری و قضائی شهرستان صومعه سرا با خانواده استوار دوم شهید امیر حسام جوینده دیدار و گفت‌و‌گو کردند و شهادت این جوان دلیر را که در مرز میرجاوه، برای امنیت و آرامش کشور و مردم جان خود را فدا کرد، تبریک و تسلیت گفتند.

استوار دوم شهید امیرحسام جوینده از مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه، ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ هنگام اعزام به ماموریت مرزی، دچار سانحه تصادف رانندگی شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید اعلام خواهد شد.