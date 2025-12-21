پخش زنده
مسئولان شهرستان صومعهسرا با خانواده شهید جوینده از مرزداران هنگ مرزی میرجاوه که ۲۷ آذر امسال هنگام انجام وظیفه به شهادت رسید، دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار، امام جمعه، فرماندهان سپاه و انتظامی و جمعی از مسئولان اداری و قضائی شهرستان صومعه سرا با خانواده استوار دوم شهید امیر حسام جوینده دیدار و گفتوگو کردند و شهادت این جوان دلیر را که در مرز میرجاوه، برای امنیت و آرامش کشور و مردم جان خود را فدا کرد، تبریک و تسلیت گفتند.
استوار دوم شهید امیرحسام جوینده از مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه، ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ هنگام اعزام به ماموریت مرزی، دچار سانحه تصادف رانندگی شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید اعلام خواهد شد.