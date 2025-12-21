به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی مذهبی با اشاره به فرارسیدن شب یلدا به عنوان طولانی‌ترین شب سال و یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایرانی اظهار داشت: یلدا فرصتی برای پاسداشت خانواده، هنر و فرهنگ ایرانی است و تلاش کردیم امسال این مناسبت در پایتخت به یک تجربه فرهنگی و هنری برای شهروندان تبدیل شود.

وی با تشریح برنامه‌های اجراشده در سطح شهر افزود: ۲۰ نماد شهری با اشعاری از حافظ در نقاط مختلف تهران نصب شده تا شهروندان در جریان عبورهای روزمره خود لحظاتی برای مشاهده و همراهی با شعر و اندیشه ایرانی داشته باشند.

مذهبی گفت: هدف این است که مواجهه با اشعار حافظ، فرصتی برای تأمل و لذت بردن از ادبیات فارسی فراهم کند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به نقش معاونت فرهنگی سازمان تصریح کرد: معاونت فرهنگی سازمان علاوه بر اکران‌های فرهنگی، سازه‌های مرتبط با این ایام را تولید و در سطح شهر جانمایی کرده است تا جلوه‌های بصری یلدا در فضاهای شهری تقویت شود.