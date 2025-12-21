پخش زنده
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران از اکران نمادهای یلدایی در میادین و معابر اصلی تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی مذهبی با اشاره به فرارسیدن شب یلدا به عنوان طولانیترین شب سال و یکی از کهنترین آیینهای ایرانی اظهار داشت: یلدا فرصتی برای پاسداشت خانواده، هنر و فرهنگ ایرانی است و تلاش کردیم امسال این مناسبت در پایتخت به یک تجربه فرهنگی و هنری برای شهروندان تبدیل شود.
وی با تشریح برنامههای اجراشده در سطح شهر افزود: ۲۰ نماد شهری با اشعاری از حافظ در نقاط مختلف تهران نصب شده تا شهروندان در جریان عبورهای روزمره خود لحظاتی برای مشاهده و همراهی با شعر و اندیشه ایرانی داشته باشند.
مذهبی گفت: هدف این است که مواجهه با اشعار حافظ، فرصتی برای تأمل و لذت بردن از ادبیات فارسی فراهم کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به نقش معاونت فرهنگی سازمان تصریح کرد: معاونت فرهنگی سازمان علاوه بر اکرانهای فرهنگی، سازههای مرتبط با این ایام را تولید و در سطح شهر جانمایی کرده است تا جلوههای بصری یلدا در فضاهای شهری تقویت شود.