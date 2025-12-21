پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در شتاببخشی به توسعه استان، گفت: سرمایهگذاریهای بزرگی در راه است و تلاش میکنیم میزان جذب سرمایهگذاران در شهرستانهای مختلف افزایش یابد.
رضا رحمانی در آیین افتتاح واحد تولیدی در شهرک صنعتی خوی، با بیان اینکه مسیر توسعه استان از تقویت سرمایهگذاری میگذرد، افزود: توزیع متوازن سرمایهگذاری در شهرستانها از جمله خوی و چایپاره از اولویتهای مدیران باشد چرا که این رویکرد میتواند به رونق تولید و اشتغال پایدار منجر شود.
وی همچنین با اشاره به شعار سال و تدوین برنامههای توسعهای استان براساس این شعار، خاطرنشان کرد: باید زمینه را برای حضور گسترده سرمایهگذاران در بخشهای مختلف استان از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مهیا کنیم.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای تاریخی و صنعتی شهرستان خوی نیز اشاره کرده و افزود: خوی شهر بزرگی است و باید این شهر تاریخی بتواند روزهای طلایی خود را بازیابی کند.
رحمانی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان خوی در حوزه نساجی و پوشاک، اضافه کرد: خوی از دیرباز در این صنعت سابقه داشته و امروز نیز نساجی یکی از مهمترین ظرفیتهای منطقهای آن به شمار میرود.
وی در پایان مهاجرت را یکی از تهدیدات جدی منطقه دانسته و افزود: عمده دلیل مهاجرت، مسئله درآمد و اشتغال است و یکی از برنامههای جدی ما، بازگشت مهاجران و جلوگیری از ادامه این روند است.