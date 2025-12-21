معاون دادستان مرکز خوزستان از پلمب انبار یک شیرینی‌فروشی، یک کبابی و یک واحد لبنیات‌فروشی در اهواز به‌دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی خبر داد و گفت: در جریان این بازدید‌ها به یک رستوران و دو نان فانتزی نیز برای رفع نواقص بهداشتی ظرف ۴۸ ساعت تذکر داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پیشگیری از جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان در آستانه فرارسیدن شب یلدا و همزمان با افزایش تقاضا برای خرید و مصرف مواد غذایی، از اجرای گشت‌های مشترک نظارتی با محوریت دادستانی مرکز استان خبر داد.

علی بیرانوند افزود: در جریان این بازدیدها، انبار یک شیرینی‌فروشی معروف، یک واحد کبابی‌فروشی و یک واحد لبنیات‌فروشی به دلیل رعایت نکردن اصول اولیه بهداشتی و ایجاد خطر جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

بیرانوند خاطر نشان کرد: در ادامه این بازدیدها، یک رستوران معروف و دو واحد نان فانتزی نیز به دلیل رعایت نکردن برخی الزامات بهداشتی، تذکرات قانونی لازم را دریافت کردند و به مالکان این دو واحد صنفی مهلت ۴۸ ساعته داده شد تا نسبت به رفع کامل ایرادات و نواقص بهداشتی اقدام کنند.

معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: در صورت عدم رفع نواقص در مهلت مقرر، برخورد قانونی قاطع و اعمال اقدامات قضایی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نمی‌گیرد.