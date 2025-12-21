پخش زنده
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به برنامهریزی برای توسعه گلخانهها در استان اشاره کرد و گفت: از سرمایهگذاری برای احداث گلخانهها در استان حمایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیضقربانی گفت: امسال توسعه ۱۲۰ هکتاری سطح زیر کشت گلخانهها در استان هدفگذاری شده است و در صورت محقق شدن آن پیشبینی میشود ۲۰ هزار تن به تولیدات گلخانهای استان اضافه شود.
وی افزود: این توسعه در حوزه گلخانهها، تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار کار استان خواهد داشت، به طوری که برای ۱۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۱۲۰۰ نفر دیگر نیز اشتغال غیرمستقیم در پی خواهد داشت..
وی اظهار کرد: هم اکنون حدود ۱۰۰ هکتار گلخانه با پیشرفت فیزیکی بین صفر تا ۹۰ درصد در استان در دست احداث است که به مرور وارد فاز تولید خواهند شد.
در حال حاضر ۱۴۳ هکتار گلخانه فعال در استان کرمانشاه وجود دارد که عمده این سطح در شهرستان کرمانشاه متمرکز است.