به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یکی از بازی‌های هفته تیم المپیاکوس در خانه برابر تیم کیفیسا به تساوی ۱ - ۱ رضایت داد. مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی در این دیدار به طور کامل بازی کرد و در دقیقه ۱۸ یک خطای پنالتی روی او صورت گرفت که طارمی آن را به تک گل تیمش مبدل کرد.

- در جدول لیگ یونان تیم المپیاکوس (تیم مهدی طارمی) با ۳۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های آ ا ک اتن با ۳۴، پائوک با ۳۲ و لوادیاکوس با ۲۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

- در جدول گلزنان لیگ یونان مهدی طارمی با ۷ گل در رده سوم قرار دارد.