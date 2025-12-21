پخش زنده
از سوی کادر فنی ۹ کشتیگیر و چهار مربی خوزستانی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان از اول تا نهم دیماه در خانه کشتی شهید صدرزاده کمپ تیمهای ملی برگزار خواهد شد که استان خوزستان با حضور ۱۱ چهره در میان دعوتشدگان، حضور پُررنگی در این مرحله دارد.
در ترکیب ملیپوشان در اوزان ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی - محمد حسینوند پناهی -۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا – پویا ناصرپور، ۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسننژاد، ۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی، ۷۷ کلیوگرم: اهورا بویری، ۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی – محمدامین حسینی، ۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی به عنوان ورزشکار و بابک ولیمحمدی از استان خوزستان به عنوان مربی حضور دارند.
اردوی آمادهسازی تیم ملی از روز یکشنبه اول دی ماه آغاز بهکار میکند و کشتیگیران از ساعت ۱۵ تا ۱۸ باید در محل تمرینها حضور یابند.