نمایش استانی آثار برگزیده نوزدهمین دوره سینما حقیقت از امروز، یکشنبه در مشهد آغاز شد و تا فردا، اول دیماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: فیلمهای «زنده گیر» به کارگردانی علی اسدی، «ماجو» محمدصادق اسماعیلی، «ابوالمشاغل» هادی محمدی نسب، «نبض در خط مقدم» مرتضی شعبانی، «بازی برندهها» احسان صدیقی، «حلقه» رایحه مظفریان و «چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی امروز، از ساعت ۱۶ تا ۲۰:۴۵ دقیقه در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی اطلس شهر اکران میشود.
سوسن محمدزاده افزود: همچنین فیلمهای «میناو» عارف حاتمی، «اگیرا» محمدصادق اسماعیلی، «برای ابراهیم» علی محمد صادق و «شنا خلاف جهت» به کارگردانی جواد رزاقی، فردا دوشنبه، اول دیماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰:۲۰ دقیقه در همین سالن سینمایی اکران خواهد شد.
وی ادامه داد: در این دوره سه اثر از ۱۰ اثر راه یافته به نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران (سینما حقیقت) از خراسان رضوی به عنوان برگزیده منتخب شدند.
او عنوان کرد: این آثار شامل «برای دخترم» به کارگردانی مهدی عوضزاده و تهیهکنندگی هاشم مسعودی، مجتبی خیاط احسانی و مهدی عوضزاده، «موتورسواران» مسعود دهنوی، «پلز، دختر سنگی» سجاد دهنوی، «در معرکه» مهدی خالقی و وحید فرجی، «رویای ناتمام» سارا طالبیان، «پوتینهای زنانه» سیدمصطفی سیدالحسینی، «رویای صادقه» محسن عقیلی، «شاخهای روی آب» محسن اسلامزاده و محمدمهدی حبیبی، «من تروریست نیستم» محسن اسلامزاده و «در میان درختان انجیر» مسعود زارعیان هستند.
محمدزاده افزود: از این میان، نشان فیروزه بهترین فیلم جشنواره به فیلم «برای دخترم»، دیپلم افتخار و جایزه ویژه هیات داوران برای کارگردانی مستند بلند «رویای ناتمام» و جایزه ویژه هیات داوران در بخش ویژه ایران به فیلم «شاخهای روی آب» از خراسان رضوی اختصاص یافت.