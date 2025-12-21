پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: صبح امروز: بر اثر تصادف یک دستگاه سواری پراید و fmc در محور آشخانه_ جنگل گلستان یک نفر مصدوم و دو نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محبان افزود: ساعت ۸:۰۵ امروز یک شنبه ۳۰ آذرماه، گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی پرایدو fmc در کیلومتر ۸۵ محور آشخانه به جنگل گلستان، به هلالاحمر استان اعلام و بلافاصله تیمهای امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدوم این حادثه را با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل کرده و پیکرافراد جانباخته پس از رهاسازی با ست تخصصی نجات به مراجع ذیربط تحویل شد.
در این تصادف متاسفانه دو فوتی از معلمان گرامی بودند که قصد رفتن به روستای دشت را داشتند.