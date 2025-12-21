طبق اطلاعیه اداره آبفای شهر بهمن، در صورت مشاهده یخ زدگی از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و لوله‌های آب داخل ساختمان خودداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس اداره آبفا شهر بهمن گفت: با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی از احتمال افزایش برودت هوا در روز‌های آینده، در صورت مشاهده یخ زدگی کنتور‌ها از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی آن و یا لوله‌های آب داخل ساختمان خودداری شود.

محمد صانعی افزود: عایق بندی کنتور و لوله‌های آبرسانی در پیش‌گیری از یخ‌زدگی موثر است و می‌توان با قراردادن پشم شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق‌کردن لوله‌های سطحی از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور جلوگیری کرد.