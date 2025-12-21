به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرهاد سعیدی اظهار داشت:در راستای ارتقای ایمنی تردد در فاز ۵ شهر جدید سهند اقدام به تامین قطعات گاردریل کرده‌ایم و این قطعات بزودی در نقاط حادثه‌خیز میانی و برخی بخش‌های کناری آزادراه تبریز - سهند نصب خواهند شد.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت:مسیر فاز ۵ به دلیل همجوار بودن با آزادراه تبریز - سهند و سرعت بالای تردد خودرو‌ها در بخش‌هایی از آن به یکی از نقاط حادثه‌خیز تبدیل شده است و نصب گاردریل با هدف کاهش خطرات و افزایش ایمنی در این محور انجام می‌شود.

سعیدی این اقدام را بخشی از برنامه‌های مستمر ایمن‌سازی شرکت عمران برای بهبود کیفیت و امنیت تردد در شهر جدید سهند عنوان کرد.