نصب گاردریل در مسیر فاز ۵ شهر جدید سهند
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از نصب گاردریل در مسیر فاز ۵ این شهر برای افزایش ایمنی تردد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرهاد سعیدی اظهار داشت:در راستای ارتقای ایمنی تردد در فاز ۵ شهر جدید سهند اقدام به تامین قطعات گاردریل کردهایم و این قطعات بزودی در نقاط حادثهخیز میانی و برخی بخشهای کناری آزادراه تبریز - سهند نصب خواهند شد.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت:مسیر فاز ۵ به دلیل همجوار بودن با آزادراه تبریز - سهند و سرعت بالای تردد خودروها در بخشهایی از آن به یکی از نقاط حادثهخیز تبدیل شده است و نصب گاردریل با هدف کاهش خطرات و افزایش ایمنی در این محور انجام میشود.
سعیدی این اقدام را بخشی از برنامههای مستمر ایمنسازی شرکت عمران برای بهبود کیفیت و امنیت تردد در شهر جدید سهند عنوان کرد.