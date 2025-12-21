به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان علی جزینی زاده مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان با اشاره به تلاش شبانه روزی همکاران درفرودگاه‌های استان طی چند روز گذشته اظهار داشت:

علیرغم بارش شدید برف و باران و همچنین کاهش دیدافقی دربعضی فرودگاه‌ها از جمله مرکز استان و تلاش بی وقفه همکاران، پرواز‌های ورودی و خروجی به فرودگاه‌ها برابر برنامه انجام و بعضا به دلیل ناپایداری‌های جوی با تاخیرکوتاه انجام شده و ادامه دارد.

وی از مسافران خواست پیش از حرکت به سمت فرودگاه‌های استان، اوضاع پروازی را با تماس با سامانه گویا و شبانه روزی ۱۹۹ (اطلاعات پرواز) حتما استعلام نمایند.

لازم به ذکر است حسب اعلام روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان در:

محدوده سایت جبالبارز جیرفت ۱۷۷/۴

جیرفت ۱۷۱/۹

سیرجان ۶۶/۸

بم ۶۰/۳

و

رفسنجان ۴۶/۷ میلی متر

بارندگی تا ساعت ۹:۳۰ روزگدشته داشته‌ایم و بارش در ارتفاعات بصورت برف گزارش شده است ومسیردسترسی به سایت جبالبارز مسدود وتلاش همکاران فرودگاه جیرفت برای بازگشایی مسیر درحال انجام است.