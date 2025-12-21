پخش زنده
مدیر کل فرودگاههای استان کرمان گفت: علیرغم بارش شدید برف و باران همچنین کاهش دید افقی فرودگاههای استان کرمان عملیاتیاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان علی جزینی زاده مدیر کل فرودگاههای استان کرمان با اشاره به تلاش شبانه روزی همکاران درفرودگاههای استان طی چند روز گذشته اظهار داشت:
علیرغم بارش شدید برف و باران و همچنین کاهش دیدافقی دربعضی فرودگاهها از جمله مرکز استان و تلاش بی وقفه همکاران، پروازهای ورودی و خروجی به فرودگاهها برابر برنامه انجام و بعضا به دلیل ناپایداریهای جوی با تاخیرکوتاه انجام شده و ادامه دارد.
وی از مسافران خواست پیش از حرکت به سمت فرودگاههای استان، اوضاع پروازی را با تماس با سامانه گویا و شبانه روزی ۱۹۹ (اطلاعات پرواز) حتما استعلام نمایند.
لازم به ذکر است حسب اعلام روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان در:
محدوده سایت جبالبارز جیرفت ۱۷۷/۴
جیرفت ۱۷۱/۹
سیرجان ۶۶/۸
بم ۶۰/۳
و
رفسنجان ۴۶/۷ میلی متر
بارندگی تا ساعت ۹:۳۰ روزگدشته داشتهایم و بارش در ارتفاعات بصورت برف گزارش شده است ومسیردسترسی به سایت جبالبارز مسدود وتلاش همکاران فرودگاه جیرفت برای بازگشایی مسیر درحال انجام است.