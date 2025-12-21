پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تأکید بر اهمیت تکمیل فاز پایانی پروژه جمعآوری گازهای همراه رگسفید یک گفت: ظرفیت جمعآوری گازهای همراه در این واحد با راهاندازی ردیف چهارم کمپرسورها، به ۱۶۰ میلیون فوتمکعب در روز میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین حاتمی در بازدید از تأسیسات عملیاتی رگسفید یک، هدف از این بازدید را قدردانی از تلاش همکاران، بررسی عملکردها، برنامهها و شناسایی و رفع چالشهای پیش روی تولید دانست و اظهار کرد: نقطه قوت و سرمایه اصلی ما در شرکتهای بهرهبردار ازجمله نفت و گاز آغاجاری، نیروی انسانی کارآزموده، متخصص و متعهد است و ضرورت دارد با تغییر رویکردها و اصلاح روشهای اجرایی، شرایط انجام کار برای این نیروها تسهیل شود.
وی تکمیل فاز پایانی پروژه جمعآوری گازهای همراه «رگسفید یک» را از اولویتهای اصلی شرکت آغاجاری برشمرد و با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در این پروژه افزود: با راهاندازی ردیف چهارم کمپرسورها، ظرفیت جمعآوری گازهای همراه در این واحد به ۱۶۰ میلیون فوتمکعب در روز میرسد که گامی مهم در کاهش اتلاف منابع و افزایش بهرهوری بهشمار میرود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به قدمت و جایگاه ویژه شرکت آغاجاری در مجموعه مناطق نفتخیز جنوب گفت: بخش عمدهای از میدانهای نفتی وارد نیمه دوم عمر خود شدهاند و دوران تولید آسان را پشت سر گذاشتهایم، از این رو تداوم و افزایش تولید مستلزم نگاه نوین و رویکردهای جدید در حوزه بهرهبرداری است.
نیروی انسانی متخصص، عامل کلیدی پایداری تولید
حاتمی نقش نیروی انسانی متخصص و متعهد را عامل کلیدی در پایداری و ارتقای تولید دانست و تصریح کرد: با برنامهریزی دقیق و هدفمند میتوان با تثبیت تولید، مسیر تحقق برنامههای افزایش تولید را هموار ساخت.
وی همچنین از پیگیریهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای رفع چالشهای حوزه نیروی انسانی خبر داد و گفت: امیدواریم این اقدامها در آیندهای نزدیک، سبب افزایش رضایتمندی و انگیزه کارکنان، بهویژه نیروهای خط مقدم تولید شود.
افزایش تولید نفت در آغاجاری با بهرهگیری از دانش فنی متخصصان
سیدمحسن دهبانپور، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری نیز در این بازدید گزارشی از عملکرد تولیدی، اصلاحات فنی انجامشده و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی نیروی انسانی ارائه کرد و گفت: در یک سال گذشته، با اتکا به دانش فنی و تلاش شبانهروزی تیمهای عملیاتی، همچنین استفاده از دستگاههای تفکیکگر سیار (MOS) و پکیج نیتروژن، تولید نفت به بیشترین مقدار ممکن رسیده است.
وی همچنین به اقدامهای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: توجه به جوامع همجوار در حوزههای درمان، عمران و آموزش، از اولویتهای مهم شرکت نفت و گاز آغاجاری است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری در پایان، موضوع سقف حقوق کارکنان را از دغدغههای اصلی نیروهای عملیاتی دانست و خواستار بررسی و رفع این مسئله در راستای افزایش رضایت شغلی و ارتقای بهرهوری شد.