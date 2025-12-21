پخش زنده
امروز: -
دو ورزشکار خوزستانی به اردوی تیمهای ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اردوی آمادهسازی تیم نوجوانان و جوانان ایران از ۱۰ دی در فارس آغاز میشود که سهراب مرادی سرمربی تیم ملی نیز ۱۸ نفر را به اردوی شیراز دعوت کرد.
در لیست دعوت شدگان نام ایلیا صالحیپور و کیان ولیپور از خوزستان به این اردو دعوت به چشم میخورد.
صالحیپور آبان ماه در مسابقات وزنهبرداری بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض، در دسته ۸۸ کیلوگرم به سه مدال طلا، نقره و برنز دست پیدا کرد.