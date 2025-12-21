پخش زنده
پس از گذشت چهار ماه با دستور استاندار کردستان، آبرسانی در این پروژه به صورت آزمایشی انجام شد و رکورد جدیدی در اجرای پروژههای بزرگ اینچنینی در استان به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مردم بانه امسال و در پی کاهش شدید بارش باران، با کم آبی و مشکلات ناشی از آن مواجه بودند، اما امیدوارانه چشم به همت مسئولان بستند تا این تنش آبی را رفع کنند.
در چند ماه گذشته کوههای سر به فلک کشیده بانه شاهد حماسهسازی کارگران، مهندسان و مدیران استانی بود تا پروژه انتقال آب سد چراغ ویس به بانه در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
استاندار کردستان در این مراسم با قدردانی از صبر و همراهی مردم بانه در چند ماه گذشته گفت: پروژه انتقال آب از سد چراغویس به بانه که برای رفع تنش آبی بانه اجرا شده و به مرحله بهرهبرداری آزمایشی رسیده و در روزهای آینده بهصورت رسمی افتتاح میشود.
لهونی افزود: پیگیریهای این پروژه بهصورت جدی از فروردینماه آغاز شد و پس از اخذ مجوز تخصیص آب برای بانه از سد چراغویس در کارگروه سازگاری با کمآبی، موضوع در جلسهای با حضور وزیر، مطرح و در نهایت تخصیص ۱۵ میلیون مترمکعب آب برای این شهرستان به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد: برای این پروژه تاکنون اعتباری بالغ بر یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در ابتدا برای فاز اضطراری، درخواست یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مطرح شده بود که از این میزان، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و مابقی مطالبات پیمانکاران در حال پیگیری برای پرداخت است.
مدیرکل شرکت آب منطقهای استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به تلاش گروههای فنی و مهندسی در اجرای این پروژه گفت: با کار جهادی و حمایت بخشهای مدیریتی، نظارتی و بانکها پروژه در پنج ماه اجرا شد.
آرش آریانژاد افزود: در مرحله نخست پروژه انتقال آب شرب شهر بانه از سد چراغویس، آب در مسیری به طول ۱۹ کیلومتر به تصفیهخانه بانه منتقل و پس از تصفیه در مدار مصرف قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: برای اجرای کامل فاز نخست این پروژه هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار نیاز است.