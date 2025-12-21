رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: در مرحله استانی این جشنواره ۱۰۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، ۱۹ اثر به عنوان برگزیده به مرحله کشوری راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام احمد امینی اظهار کرد: آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره در رشته‌های نقاشی شعر، موسیقی تولید مستمر محتوا و اجرای سرود است و آثار برگزیده این مسابقه به اجلاسیه سراسری که در تهران برگزار خواهد شد، ارسال می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این اجلاسیه گفت: بعد از قرآن کریم، نهج البلاغه منبع ارزشمندی برای انسان‌سازی است؛ کتابی که جامعه را به کمال و آرامش می‌رساند.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار افزود: اگر این کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه شود؛ به عنوان بهترین راهبرد در جوامع مختلف به کار گرفته خواهد شد؛ چرا که نگاه انسان به عدالت و ظلم متفاوت می‌شود و دوستی و دشمنی، معنایی دیگر می‌یابد.

در پایان این اجلاسیه؛ از برگزیدگان آثار برتر، تجلیل شد.

کتاب نهج‌البلاغه، گلچینی از سخنان حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام و مربوط به قرن ۱۴ ه. ق بوده که سید رضی آن را گردآوری کرده است.