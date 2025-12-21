خراسان رضوی، مقام سوم مسابقات بوچیای قهرمانی کشور بانوان
مسابقات بوچیا قهرمانی کشور بانوان با کسب مقام سوم تیم خراسان رضوی پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی، مسابقات بوچیا قهرمانی کشور بانوان با حضور ۶۵ ورزشکار از ۱۹ استان در ردههای جوانان و بزرگسالان در تهران برگزار شد و در پایان تیم خراسان رضوی با هدایت فاطمه شریعتی در جایگاه سوم قرار گرفت.
در این رقابتها نفیسه خلیلیان در کلاس BC۲ مدال طلا و فرزانه دلارامی در کلاس BC۱ مدال نقره را کسب کردند.