به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به گفته متخصصان تغذیه ، شب یلدا از نظر تغذیه‌ای برای بیماران مبتلا به دیابت نیازمند توجه ویژه است، زیرا مصرف خوراکی‌های شیرین و پرکربوهیدرات در این شب می‌تواند باعث افزایش ناگهانی قند خون شود.

برخلاف تصور رایج، میوه‌های خشک لزوماً گزینه‌ای بی‌خطر برای افراد دیابتی نیستند و مصرف بی‌رویه آنها می‌تواند کنترل قند خون را مختل کند.

میوه‌های خشک به دلیل حذف آب، حاوی قند متراکم‌تری نسبت به میوه تازه هستند و مقدار کمی از آنها می‌تواند معادل چند برابر همان میوه به‌صورت تازه، کربوهیدرات وارد بدن کند. به همین دلیل تصور اینکه میوه خشک قند خون را بالا نمی‌برد، از نظر علمی نادرست است.

اگرچه میوه‌های خشک حاوی فیبر، ویتامین‌ها و برخی مواد آنتی‌اکسیدانی هستند، اما در بیماران دیابتی معیار اصلی، مقدار کل کربوهیدرات مصرفی است. مصرف زیاد میوه خشک می‌تواند منجر به افزایش سریع قند خون، به‌ویژه در ساعات پایانی شب شود.

بیماران دیابتی در صورت تمایل به مصرف میوه خشک در شب یلدا، باید مقدار آن را محدود کنند. به‌طور معمول مصرف مقدار کم و کنترل‌شده، معادل یک واحد کربوهیدرات، برای بسیاری از بیماران قابل‌قبول است، اما این مقدار نباید به‌صورت آزاد یا جایگزین مصرف میوه تازه در نظر گرفته شود.

ترجیح بیماران دیابتی در شب یلدا باید مصرف میوه‌های تازه مانند انار، سیب یا مرکبات باشد، زیرا این میوه‌ها به دلیل داشتن آب و فیبر بیشتر، افزایش تدریجی‌تری در قند خون ایجاد می‌کنند.

در صورت مصرف میوه خشک، توصیه می‌شود این مواد غذایی همراه با منابع پروتئینی یا چربی‌های سالم مانند مغز‌ها مصرف شوند تا از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری شود و پاسخ گلوکز خون متعادل‌تر باشد.

کنترل مقدار مصرف، توجه به برچسب‌های تغذیه‌ای و پرهیز از میوه‌های خشک دارای قند افزوده از مهم‌ترین اصول تغذیه‌ای بیماران دیابتی در شب یلدا است و رعایت این نکات می‌تواند به حفظ تعادل قند خون و گذراندن این شب سنتی بدون عارضه کمک کند.