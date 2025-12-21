به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز میزبان دومین جشنواره استانی شعر «قافیه‌های گمشده» ویژه دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه‌های سراسر استان (آزاد، دولتی و نیمه دولتی ...) بود حسین بازپور شاعر خوزستانی در دومین جشنواره شعر قافیه‌های گمشده رتبه دوم شعر را کسب کرد.

بخش اول این جشنواره شامل ارتباط فرهنگ ایرانی با مقدسات اسلامی، نقش دانشگاه در ساختار نظام خانوده در مقوله ازدواج، نقش خانواده در ارتباط فرزندان با جامعه دانشگاه یا نظام آموزشی در پررنگ کردن امیدواری و اعتماد به نفس جوانان، نقش خانواده در امیدآفرینی و شادی در جوانان و بخش دوم شامل وطن‌دوستی در فرهنگ ملی و ایرانی می‌شود.

از ۲۸۶ اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره ۶ اثر حائز رتبه اول تا سوم در دو بخش آزاد و موضوعی و دو نفر شایسته تقدیر شدند.

این جشنواره با حضور مسئولین شهرستان رامهرمز، برگزیدگان جشنواره از سراسر دانشگاه‌های استان خوزستان، اساتید، کارمندان، دانشجویان و هنرمندان اهل قلم و عموم مردم هنر دوست رامهرمز برگزار شد.