



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری یک نفر کلاهبردار که در قالب وعده‌های وام دروغین اقدام به ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.

سرهنگ "علی‌اصغر محمدپور" در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع ۶ فقره حکم جلب مبنی بر دستگیری یک کلاهبردار که با وعده‌های دروغین پرداخت وام از اعتماد شهروندان سوء استفاده می‌کرده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران یگان جلب این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس جهرم در پایان با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، تصریح کرد: از ابتدای آذر ماه تاکنون ۱۶۸ نفر محکوم فراری توسط ماموران یگان جلب دستگیر و به دادسرا معرفی شدند.