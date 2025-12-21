به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوروزی درباره انتشار اخباری مبنی بر تعداد بالای نمونه‌های مثبت در یک رشته ورزشی گفت: این‌که در یک رشته ورزشی، تعداد نمونه‌های مثبت یا احکام قطعی بیشتر اعلام می‌شود، لزوما به معنای شیوع بیشتر دوپینگ در آن رشته نیست. اتفاقا در بسیاری از موارد، این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بالای فدراسیون مربوطه، همکاری نزدیک با ایران نادو و انجام آزمایش‌های هدفمند و گسترده‌تر است.

وی افزود: به عنوان مثال فدراسیون کشتی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه با تاکید و پیگیری مستقیم رئیس فدراسیون، نگاه جدی‌تری به مقوله مبارزه با دوپینگ داشته و همین امر موجب شده است که کنترل‌ها دقیق‌تر و بدون اغماض انجام شود. طبیعی است که هرچه آزمایش بیشتر و هوشمندانه‌تر باشد، احتمال شناسایی موارد تخلف نیز افزایش می‌یابد.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران با اشاره به وضعیت آماری نمونه‌های دوپینگ در سال میلادی جاری (۲۰۲۵) گفت: آماری که تاکنون منتشر شده، نهایی نیست. هنوز بخشی از پرونده‌ها در مراحل بررسی، بررسی آزمایشگاهی، رسیدگی حقوقی و صدور رای قرار دارند و این امکان وجود دارد که تعداد نمونه‌های مثبت و احکام قطعی افزایش پیدا کند.

نوروزی افزود: بنابراین قضاوت زودهنگام براساس آمار مقطعی، نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه می‌تواند تلاش‌های ساختارمند ایران نادو و فدراسیون‌ها را زیر سوال ببرد.

او با اشاره به وجود ورزشکاران زیر سن قانونی در بین برخی پرونده‌ها گفت: مشاهده نمونه مثبت در رده‌های سنی پایه یک هشدار جدی است. این موضوع نشان می‌دهد که آموزش، آگاهی‌بخشی و نظارت در سطوح پایین‌تر ورزش کشور باید تقویت شود. ایران نادو در این زمینه برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را در دستور کار دارد.

دبیرکل ایران نادو تاکید کرد: سیاست ما شفافیت، پیشگیری و پاک‌سازی ورزش از دوپینگ است، نه پنهان‌کاری یا ارائه آمار ظاهرا زیبا. هر آماری که منتشر می‌شود، نتیجه نظارت، نمونه گیری و برخورد قاطع با تخلف بوده و این نشان از سلامت سیستم مبارزه با دوپینگ است.