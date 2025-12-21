پخش زنده
دادستان مرکز استان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار , در آستانه شب یلدا , از بازار اردبیل بازدید و بر نظارت مستمر و واقعی بازار از سوی متولیان و دستگاههای مسئول تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردببل دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در جریان بازدید از بازار اردبیل در آستانه شب یلدا،گفت: افزایش خودسرانه قیمتها در بازار با هدف تضییع حقوق عامه، جرم مشهود است و قطعا با آن مقابله میشود.
جلال آفاقی اظهار کرد: باید نظارتها مستمر، دقیق و به دور از اغماض باشد تا عدهای سودجو و فرصتطلب که قصد ضربه زدن به آرامش بازار را دارند، متوجه خطا و اشتباه خود شده و دست از آن بردارند.
وی افزود: چنانچه نیت این افراد سودجو بارها تکرار شود، قطعا مقابله با آن و تشکیل پرونده برای این امر به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته و اجازه نخواهیم داد تا تضییع حقوق مردم انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل به نابسامانی بازار مرغ و نوسانات قیمتی آن اشاره کرد و گفت: در این زمینه جهاد کشاورزی با تأمین گوشت سفید ذخیرهسازی شده باید به تعادل بازار کمک کند تا جلوی افزایش بیرویه قیمتها گرفته شود.
آفاقی مطالبه اصلی مردم را در این ایام تأمین کالاهای مورد نیاز و مایحتاج ضروری با قیمت مناسب و مطلوب اعلام کرد و یادآور شد: هرگونه افزایش قیمت اجحاف در حق خریداران و عموم مردم است و با نظارت مستقیم و دائمی دستگاههای متولی باید جلوی این امر گرفته شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل نیز به اجرای طرح نظارت بازار شب یلدا از 17 آذرماه اشاره کرد و ادامه داد: از 17 آذرماه تا امروز همه روزه با حضور رؤسای شعب در قالب گشتهای سیار، بازار اردبیل مورد پایش و رصد دقیق قرار میگیرد.
علی رحیمیآذر خاطرنشان کرد: در قالب این طرح با سرکشی از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، بونکدارها، میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای بزرگ آجیل، خشکبار، شیرین، گوشت، مرغ و تخم مرغ سعی داریم تا با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و عدم ارائه فاکتور در کوتاهترین زمان برخورد کنیم.
وی به نقش محوری و نظارتی تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاهها اشاره کرد و گفت: پایش مستمر باار با حضور گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی میتواند از افزایش کاذب قیمتها جلوگیری کند.