به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابت‌های تکواندو خردسالان کمربند قرمز و مشکی استان اصفهان با حضور ۱۰۷ ورزشکار در سالن شهید قورچانی برگزار شد.

در وزن اول این رقابت‌ها آوا اسماعیلی و تابان درخشان در رده‌های اول و دوم ایستادند و رها عزیزالهی و مهرسا صالحی به طور مشترک سوم شدند.

زهرا سبحانی‌زاده و باران صادقی در وزن دوم بر سکوی اول و دوم ایستادندو مقام سوم مشترک هم به نیکا خاکی و رها قنبری رسید، در وزن سوم نیز محیا بابایی اول، تیارا اسدی دوم و فاطمه ساداتی و رها موسوی به طور مشترک سوم شدند.

در وزن چهارم نیز هلنا غلامیان و الینا طاهری اول و دوم شدندو پریماه هاشمی و نازنین‌زهرا علیزاده به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

کردیا اسدی و روشا پورزال نیز رده‌های اول و دوم وزن پنجم را کسب کردند و فاطمه امیری و مبینا صائبی نیز به طور مشترک سوم شدند، همچنین مقام اول وزن ششم این رقابت‌ها به آیسان صانعی، مقام دوم به فاطمه مظاهری و مقام سوم مشترک به روژینا میقانی و مرسانا اله‌دادیان رسید.

سودا خدا رحمی و فاطمه هاشمی هم در وزن هفتم به ترتیب اول و دوم شدند و نگار صادقی و پردیس تیموری مقام سوم مشترک را کسب کردند، در رده‌ی هشتم این رقابت‌ها نیز پرنیا رنجبران اول و مژده زمانی شد و مقام سوم مشترک به هانیه احمدی و ثنا پیمانی رسید.

در وزن ۹ نیز به ترتیب مرسانا صالحی و پریا جعفری اول و دوم شدند و مقام اول وزن ۱۰ نیز به فاطمه نصر اصفهانی و ساجده بربط رسید.

در بخش عناوین ویژه این رقابت‌ها، آوا اسماعیلی عنوان بازیکن فنی را به خود اختصاص داد.

سوده تیموری، الناز حسنی و فاطمه موسوی نیز به عنوان داوران نمونه معرفی شدند و سعیده نظری عنوان مربی نمونه این دوره از مسابقات را کسب کرد.