پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳۴۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی ماه جاری در نقده انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نقده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی این شهرستان در یک ماه گذشته با ۳۴۵ مورد بازرسی ۶۲ پرونده تخلف ثبت کردند.
قلندری افزود: همزمان با فرارسیدن شب یلدا بازرسیها برای تنظیم قیمتها تشدید شد که هدف از این بازدید، مقابله با گرانفروشی، پیشگیری از احتکار، رعایت حقوق مصرفکنندگان و حفظ شفافیت قیمتها عنوان شده است.
وی تصریح کرد: بازرسیهای میدانی از اول آذر آغاز شد و تا امروز ادامه داشت که در جریان این بازدیدها، نحوه عرضه کالاهای اساسی مردم و وضعیت قیمتها به صورت میدانی بررسی شد.
مسئولان تعزیراتی و صنعت، معدن و تجارت مقابله با تخلفات صنفی، صیانت از حقوق خریداران و ایجاد دسترسی برابر به اقلام یلدایی را از اولویتهای نظارتهای اخیر دانستند.
این نظارتها و بازدیدهای میدانی قرار است تا پایان شب یلدا، بهصورت مستمر ادامه یابد.