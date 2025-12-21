به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نقده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی این شهرستان در یک ماه گذشته با ۳۴۵ مورد بازرسی ۶۲ پرونده تخلف ثبت کردند.

قلندری افزود: همزمان با فرارسیدن شب یلدا بازرسی‌ها برای تنظیم قیمت‌ها تشدید شد که هدف از این بازدید، مقابله با گران‌فروشی، پیشگیری از احتکار، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ شفافیت قیمت‌ها عنوان شده است.

وی تصریح کرد: بازرسی‌های میدانی از اول آذر آغاز شد و تا امروز ادامه داشت که در جریان این بازدیدها، نحوه عرضه کالا‌های اساسی مردم و وضعیت قیمت‌ها به صورت میدانی بررسی شد.

مسئولان تعزیراتی و صنعت، معدن و تجارت مقابله با تخلفات صنفی، صیانت از حقوق خریداران و ایجاد دسترسی برابر به اقلام یلدایی را از اولویت‌های نظارت‌های اخیر دانستند.

این نظارت‌ها و بازدید‌های میدانی قرار است تا پایان شب یلدا، به‌صورت مستمر ادامه یابد.