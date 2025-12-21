



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری یک نفر شکارچی غیرمجاز و کشف یک قبضه اسلحه شکاری به همراه دو قطعه کبک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "علیرضا نوشاد" بیان کرد: مأموران پاسگاه انتظامی "درودزن" در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت شکارچی به صورت غیرمجاز در منطقه "درودزن" این شهرستان، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود:ماموران با هماهنگی مرجع قضایی به محل موردنظر اعزام و ضمن دستگیری متهم در بازرسی از خودروی شکارچی، یک قبضه اسلحه شکاری به همراه دوازده فشنگ و دو قطعه کبک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با بیان اینکه متهم شکار غیرمجاز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه تخلف زیست‌محیطی و شکار غیرمجاز که موجب تهدید حیات وحش می‌شود، برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.