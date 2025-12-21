پخش زنده
بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، تردد وسایل نقلیه از مسیرهای رفت و برگشت آزادراه تهران - شمال و محور چالوس تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است.
به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد : به دلیل فعالیت کارگاه جادهای و اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد در کیلومتر ۶۵ محور چالوس، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه (۳۰ آذر تا دوم دی ماه) این محور از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) صورت میگیرد.
بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، چهار محور شریانی بندر خمیر - بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر - بندرعباس، دلگان - زهکلوت و بندر لنگه - پارسیان مسدود هستند.