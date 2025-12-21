سرپرست شهرداری دزفول از واگذاری باغ ۲۲ هکتاری زیتون این شهرستان به شهرداری به منظور حفظ، نگهداری و بهره‌برداری عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مهرآفرین اظهار داشت: پیرو نشستی که امروز در محل شورای اسلامی شهر دزفول با حضور اینجانب، رئیس شورا، رئیس کمیسیون خدمات شورا، معاون خدمات شهری شهرداری دزفول، رئیس اداره مسکن و شهرسازی و تعدادی از مدیران شهری برگزار شد، باغ زیتون واقع در بلوار سرداران شهید (جاده دزفول–اندیمشک) به مساحت حدود ۲۲ هکتار به شهرداری دزفول تحویل داده شد.

وی افزود: پس از این نشست، تعدادی از مدیران شهرداری و سازمان‌های مردم نهاد از محل مورد نظر بازدید کرده و ارزیابی اولیه انجام شد.

مهرآفرین با بیان اینکه عملیات هرس درختان، خشک‌زنی، رفع پاجوش‌ها و ساماندهی اولیه فضای سبز از فردا آغاز می‌شود، ادامه داد: معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری طراحی و برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهد داد و اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری نیز قرار است نسبت به جلوگیری از هرگونه تخریب یا آسیب به فضای سبز این محدوده اقدام کند.

سرپرست شهرداری دزفول می‌گوید: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و منطقه سه شهرداری نیز بررسی مجدد وضعیت باغ را در دستور کار قرار خواهند داد.

مهرآفرین بیان داشت: پس از انجام طراحی اولیه و اخصیص اعتبار، تصمیم لازم برای تبدیل این باغ زیتون به یک مکان گردشگری و فضای تفریحی مناسب برای شهروندان اتخاذ خواهد شد و شهرداری دزفول با تمام توان و ظرفیت خود، برای حفظ این فضای سبز و بهره‌برداری مطلوب از آن در راستای رفاه شهروندان تلاش خواهد کرد.

این اقدام به‌دنبال اعتراض گسترده دوستداران محیط‌زیست و انجمن‌های محیط زیستی شهرستان دزفول نسبت به وضعیت نابسامان این باغ و خشک شدن درختان طی ۲ سال گذشته انجام شد