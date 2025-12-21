با راه اندازی یک خط ۴۰ متری، آب مناطق شرقی شهر کوت عبدالله شهرستان کارون پایدار و تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: در راستای سیاست‌های شرکت برای رفع مشکلات ناشی از تنش آبی و بهبود پایداری تأمین آب شرب، عملیات تقویت فشار و ارتقای پایداری شبکه توزیع آب در مناطق شرقی کوت عبدالله در دستور کار قرار گرفت.

حسین عبیداوی افزود: در این طرح یک خط ۴۰ متری با استفاده از لوله‌ای به قطر ۵۰۰ میلی‌متر به خط انتقال اصلی آب شهر کوت عبدالله متصل شد که ضمن بهبود شرایط توزیع آب، افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در این مناطق خواهد داشت.

وی ادامه داد:برای اجرای این طرح بیش از یک و نیم میلیار تومان هزینه شده است.