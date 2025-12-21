



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در معابر درون شهری این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "رحمان هاشمی" ضمن تاکید بر اینکه معابر شهری محل مناسبی برای تردد موتورسیکلت‌های سنگین نبوده و ممکن است هرگونه خطری را برای راکب و دیگر شهروندان بوجود بیاورد، بیان داشت: در پی اعلام یکی از شهروندان مبنی بر اینکه یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در معابر درون شهری به انجام حرکات نمایشی در بین خودرو‌های عبوری می‌کند، اکیپ گشت خودروئی یگان امداد به آدرس اعلامی اعزام گردید.

وی افزود: راکب موتورسیکلت به محض رویت خودروی پلیس در خیابان رها کرد و از محل گریخت و به علت عدم توانایی در کنترل و شلوغی معابر درون شهری، موتورسیکلت را در خیابان رها کرد و متواری شد.

سرهنگ هاشمی با اشاره به اینکه در نهایت موتورسیکلت مذکور که فاقد مجوز بود به مقر پلیس منتقل شد، گفت: برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش آن ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.