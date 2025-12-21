پخش زنده
امروز: -
شب نشینی یلدا در بین عشایر فسا از قدیم فرصتی بود تا دید و بازدیدهای خانوادگی تجدید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛چله نشینی در فرهنگ عشایر به دور از زرق و برق و با همان فرهنگ اصیل و ریشه دار برگزار میشود.
در این شب سال عشایر فسا در سیاه چادر در حال تدارک پذیرایی از مهمانان با هندوانه، انار، آجیل و شیرینیهای محلی هستند.
در این شب کهن علاوه بر بساط پذیرایی با نان گرم و غذایی محلی آش ماست، فال حافظ، شعرخوانی و خاطره گویی از مهمانهای خود پذیرایی میکنند.
اجرای بازیهای بومی-محلی و نی نوازی از دیگر برنامههای شب یلدا در بین عشایر فسا است.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.