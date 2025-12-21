به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد گفت: ۲ هزار و ۱۰۶ تبعه غیرمجاز افغانستانی که در برف و کولاک مرز‌های مشترک ایران و افغانستان در شمال شرق گرفتار شده بودند، با تلاش نیرو‌های مسلح مستقر در این مناطق نجات یافتند.

حجت صدیقی افزود: اتباع افغانستانی غیرمجاز در جریان بارش سنگین برف و بروز کولاک در این مناطق گرفتار شده بودندکه قبل از ورود به کشور در نقاط سخت گذر کشور ایران و افغانستان توسط نیرو‌های مسلح شمال شرق شناسایی شده بودند.

وی ادامه داد: در راستای کمک‌های بشر دوستانه به این اتباع غیرمجاز که دچار سرمازدگی و یخ زدگی شده بودند، خدمات درمانی و رفاهی در مکان‌های پیش بینی شده برای مداوا و بهبود آنها ارائه شد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد گفت: آنها بعد از درمان و طی مراحل قانونی به مقامات کشورشان تحویل شدند.

صدیقی اضافه کرد: مرز‌های مشترک ایران و افغانستان برای هرگونه ورود غیرمجاز اتباع افغانستانی ناامن است و با متجاوزان به طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

.