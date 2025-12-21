در سومین نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بر ترویج و طرح های خلاقانه تاکید کرد

.در سومین نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ پاسدار مجید ستایش نیا، دبیر ستاد، در این نشست درخصوص نظرات و راهکارهای اعضا پیرامون مصوبات جلسه قبل توضیحاتی ارائه کرد و تأکید کرد که باید برای پیشبرد اهداف این ستاد هم افزایی بیشتری ایجاد شود

آقای طالبی، استاندار کرمان، بر اهمیت توجه به فضای مجازی و تولید محتوا در این حوزه تأکید کرد و بیان داشت که سازوکارهای لازم برای برنامه‌های نمایشگاهی و جشنواره‌ای باید به‌دقت تنظیم در مجوزها لحاظ شوند.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان، با تسلیت سالگرد شهید سلیمانی، به اهمیت موضوع نهی از منکر و ترویج معروف اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این مسئله در حوزه کاری ما کمرنگ شده و تکلیف فرد فرد ماست و تکلیف شرعی است

. وی از تمامی اعضای ستاد خواستند که با همکاری و همفکری، به اجرای مؤثر این وظیفه دینی و اجتماعی پرداخته و تلاش کنند تا مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر به طور گسترده‌تری در جامعه ترویج یابد

.نماینده ولی فقیه در استان دانش و اطلاعات کافی و انصاف و عدالت و دلسوزانه بودن را سه ویژگی برای اجرای این فریضه دانست و به ستاد برای تبیین این جایگاه با طرح های خلاقانه تاکید کرد

این نشست با هدف افزایش همکاری و همفکری اعضای ستاد برای ارتقاء فرهنگ عمومی و همچنین بررسی راهکارهای مؤثر در راستای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.